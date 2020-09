Größte Fintech-Finanzierung in Deutschland 2020 : Auxmoney bekommt von Investoren 150 Millionen Euro

Größte Fintech-Finanzierung in Deutschland 2020

Düsseldorf Die Düsseldorfer Kreditplattform Auxmoney hat von Investoren frisches Kapital bekommen. Der Investor Centerbridge hat dabei die Mehrheit am Düsseldorfer Unternehmen übernommen.

Es ist die größte Finanzierungsrunde eines Start-ups aus dem Finanzbereich im Jahr 2020 in der gesamten Euro-Zone: Die Düsseldorfer Kreditplattform Auxmoney hat von Investoren 150 Millionen Euro frisches Kapital bekommen. Das Geld kommt zum Großteil vom Beteiligungsunternehmen Centerbridge, das damit auch die Mehrheit an Auxmoney übernimmt. Im Zuge der Finanzierung hat das Unternehmen auch Anteile von Bestandsinvestoren übernommen. Laut Auxmoney bleiben bekannte Risikokapitalgeber wie Index Ventures, Union Square Ventures oder Foundation Capital allerdings vollständig an Bord. Die Kartellbehörden müssen dem Einstieg noch zustimmen.