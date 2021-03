Gastbeitrag: Neue Regelungen für Mitarbeiterbeteiligungen : Chancenkapital für Start-up-Mitarbeiter attraktiver machen

Meinung NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart fordert in einem Gastbeitrag die Möglichkeit, durch Firmen-Exits erworbenes Kapital schnell wieder investieren zu können. Dies ist hierzulande nach geltendem Steuerrecht nicht ohne Weiteres möglich. Die große Koalition in Berlin agiert in seinen Augen in dieser Frage „provinziell“.

Im Oktober 2002 verzeichneten die USA einen der damals größten Verkäufe eines sogenannten „Unicorns“: Ebay erwarb für 1,5 Milliarden US-Dollar das Bezahlunternehmen Paypal und machte dadurch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem auf den anderen Tag zu Millionären. Doch statt sich für ein Arbeitsleben bei Ebay zu entscheiden, verließen Peter Thiel, Elon Musk und mit ihnen drei Viertel aller damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen und steckten ihr frisch erworbenes Geld in neue Start-ups. 30 Unternehmen wurden durch diese Gruppe neu gegründet, etwa 460 Investitionen in bestehende junge, innovative Unternehmen vorgenommen. Ein solcher Schub für das amerikanische Start-up-Ökosystem war nur möglich, weil die Schlüsselpersonen von Paypal früh am Unternehmen beteiligt wurden und von dessen enormen Erfolg profitieren konnten.

Das deutsche Steuerrecht hat für diese Form von Chancenkapital aber kein Verständnis. Und die große Koalition scheint dieses Verständnis auch nicht aufzubringen – sie agiert provinziell. Der Tatsache, dass die steuerliche Behandlung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ein Hebel ist für die internationale Attraktivität des Start-up-Standorts Deutschland, trägt der von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf keine Rechnung. Er ist mutlos, bürokratisch und ohne tieferes Verständnis für die Bedürfnisse von Start-ups und die Chancen, die sich durch eine Kultur der Mitarbeiterbeteiligung ergeben.

Über Verteilungsfragen wird viel diskutiert – zu Recht, denn der Vermögensaufbau in unserem Land gelingt in der Breite der Bevölkerung nicht. Wer aber die Frage nach Chancengerechtigkeit stellt, muss in der Antwort auch die Chancen betonen. Eine Vermögenspolitik muss dort ansetzen, wo Wachstum gelingt, wo Unternehmen sich dynamisch entwickeln. Das hat viel mit den richtigen Rahmenbedingungen und einem klaren Fokus auf Innovationen zu tun. Es hat aber auch viel mit dem Kampf um beste Köpfe und Kapital zu tun. Im günstigsten Fall lässt sich über die Beteiligung der Mitarbeiter am Chancenkapital beides gewinnen.

An den Bedingungen für diesen günstigsten Fall aber mangelt es hierzulande. Gemäß einer Studie von Index Ventures liegt Deutschland bei den Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodelle in Start-ups weit abgeschlagen auf dem vorletzten Platz von 22 OECD-Mitgliedsstaaten. Auch im Startup Genome Report zum Ökosystem im Rheinland wird das Thema Mitarbeiterbeteiligung als der mit Abstand größte Standortnachteil im internationalen Vergleich genannt. Ursächlich hierfür ist ein erheblicher internationaler Wettbewerbsnachteil bei der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen – insbesondere bei Start-ups. Die Dokumentation einer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie selbst beauftragten Studie wird von den Autoren aus der Wissenschaft mit dem Satz beendet: „Schließlich besteht im Vergleich zu unseren Europäischen Partnern, die uns anschaulich vor Augen führen, welche Möglichkeiten sich bieten, dringender Aufholbedarf.“ Von einer Aufholjagd bleibt die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf jedoch weit entfernt.

Die vorgesehene Erhöhung des jährlichen Freibetrags bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung auf 720 Euro mutet geradezu grotesk an. Dies gilt auch für die Ausgestaltung der nachgelagerten Besteuerung: Wenn nach zehn Jahren die Besteuerung zuschlägt, befinden sich Start-ups gerade in der Wachstumsphase – die Lösung der „Dry Income Problematik“, bei der erst besteuert werden soll, wenn wirklich Geld fließt, wird damit nicht zufriedenstellend in Angriff genommen. Die bei Start-ups weit verbreiteten Anteilsoptionen haben erst gar nicht Eingang in den aktuellen Gesetzentwurf gefunden.

Um dem wichtigen Anliegen in dieser Legislaturperiode noch eine Chance zu geben, muss der aktuelle Gesetzentwurf nachgebessert werden – spätestens über entsprechende Änderungsanträge im Bundesrat: Der Freibetrag muss auf mindestens 3000 Euro erhöht und die Neuregelung auf Start-ups mit dem Höchstalter 15 Jahre ausgeweitet werden.

Das Prinzip, dass nur besteuert wird, wenn wirklich Geld fließt, muss vollumfänglich umgesetzt werden. Dazu muss die Haltefrist zur nachgelagerten Besteuerung auf mindestens 15 Jahre erhöht werden. Zudem ist der einseitige Blick auf die Steuerlast nicht nachvollziehbar: Es kann nicht sein, dass bei Einräumung einer Mitarbeiterbeteiligung Sozialversicherungsbeiträge fällig werden.

Ein Arbeitgeberwechsel darf nicht zu einer Auslösung der Steuerpflicht führen, denn durch die Gefahr einer Besteuerung nicht liquiden Einkommens sinkt die Attraktivität der Mitarbeiterbeteiligung und des Start-ups als Arbeitgeber.

Es braucht gesellschaftsrechtliche Erleichterungen zur Einräumung von Mitarbeiterbeteiligungen – mit der Beteiligung an der in Deutschland üblichen Rechtsform der GmbH sind hohe rechtliche und bürokratische Hürden verbunden.