Nach Zusammenschluss mit Flaschenpost : Agentur für Arbeit will Kündigung von Durstexpress-Mitarbeitern in Bochum nicht stoppen

Fahrräder mit der Werbung des Getränkelieferdienstes durstexpress.de stehen in Leipzig vor einem Lager des Unternehmens Flaschenpost. Foto: dpa/Jan Woitas

Bochum In Leipzig hatte die Agentur für Arbeit eine Entlassungssperre für rund 450 Mitarbeiter verhängt. Ihnen wäre nur knapp ein Monat geblieben, um einen neuen Job zu finden. In Bochum beurteilt man die Lage hingegen anders.

Für Beschäftigte beim Getränke-Lieferdienst Durstexpress in Bochum besteht wenig Hoffnung, dass ihre Kündigung durch die Agentur für Arbeit vorerst für unwirksam erklärt wird. „So etwas wie in Leipzig wird es in Bochum nicht geben“, sagte eine Sprecherin der Agentur für Arbeit.

Das Portal „Business Insider“ hatte berichtet, dass die Agentur für Arbeit in Leipzig eine Entlassungssperre für rund 450 Durstexpress-Mitarbeiter verhängt hatte, die zunächst bis zum 22. März andauert. Der Getränke-Lieferdienst hatte nach der Fusion mit dem Konkurrenten Flaschenpost die Schließung einiger Standorte beschlossen – etwa in Leipzig, Bochum und Berlin. Hunderten Mitarbeitern wurde kurzfristig zum 28. Februar gekündigt. Allein in Bochum wurden laut Agentur für Arbeit 120 Mitarbeiter entlassen. Flaschenpost hatte angekündigt, dass sich die Mitarbeiter neu bewerben können für andere Jobs. Laut der Agentur für Arbeit sind in Bochum bislang nicht in großem Umfang Arbeitslosigkeitsmeldungen von Durstexpress-Mitarbeitern eingegangen. Dies deutet man als Zeichen, dass die Beschäftigten entweder an anderen Standorten übernommen wurden oder anderweitig einen Job gefunden haben.