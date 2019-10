Gründer-Ticker : Zwölf Millionen Euro für Krebs-Start-up aus Essen

Abalos Therapeutics (Essen): Zwölf Millionen Euro - so eine Summe erlebt man in einer Series-A-Finanzierungsrunde auch nicht täglich. Doch offenbar sind die Investoren vom Potenzial des Essener Start-ups Abalos Therapeutics so sehr überzeugt, dass sie auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon eine Solche Summe an Kapital bereitstellen. Das Unternehmen hat sich laut Pressemitteilung auf die virusbasierte Immuntherapien gegen Krebserkrankungen spezialisiert. Langfristig soll damit Krebs besser behandelt werden können, so die Hoffnung. „Mit Hilfe dieses Therapieansatzes, der in den Unikliniken Düsseldorf und Essen entwickelt wurde, wird nicht nur den Primärtumor, sondern auch entferntere Metastasen angegriffen", sagt Aristotelis Nastos, Geschäftsführer des Gründerfonds Ruhr.



Der Gründerfonds Ruhr, der von der landeseigenen Förderbank NRW.Bank und dem Initiativkreis Ruhr getragen wird, ist neben dem Boehringer Ingelheim Venture Fonds Hauptinvestor bei der Finanzierungsrunde, an der auch die NRW.Bank und der Hightech-Gründerfonds beteiligt waren. Mit dem Geld soll die Forschung des Unternehmens klinisch validiert werden.