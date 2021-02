Gründer-Ticker : Aachener Start-up GridX gewinnt Tim Schumacher als Investor

Scale-up-Programm (NRW): Die Landesregierung möchte Start-ups in einem fortgeschrittenen Stadium (“Scale-ups“) besser fördern. Das kündigte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in einer Diskussionsrunde unserer Redaktion im sozialen Netzwerk Clubhouse an. Dazu sei nun eine Ausschreibung für ein Skalierungsprogramm gestartet, bei dem jährlich zehn bis 20 Start-ups aus NRW für ein bis zwei Jahre besonders gefördert werden sollen. Der Start des Programms ist bereits für September 2021 vorgesehen. Das Wirtschaftsministerium stellt dafür insgesamt 4,5 Millionen Euro bereit.Hintergrund ist eine Studie im Auftrag des Ministeriums, die Stärken und Schwächen des Start-up-Ökosystems in NRW untersuchen sollte. Ergebnis: NRW hat einen deutlichen Rückstand in der Entwicklung von größeren Tech-Start-ups. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Start-up aus Nordrhein-Westfalen eine Bewertung von mehr als 100 Millionen US-Dollar erreiche, sei derzeit deutlich geringer als in vergleichbaren Regionen in Europa und Nordamerika, lautete ein Fazit der Studie. Ein Grund dafür sei auch die mangelnde Erfahrung bei der sogenannten Skalierung, also dem schnellen Aufbau großer Unternehmen.