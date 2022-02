Neuer EU-Fonds : Habeck und Lindner machen eine Milliarde Euro für Startup-Förderung locker

Paris Von Investorenrunden wie in den USA können europäische Technologiefirmen nur träumen. Nun sollen staatliche Gelder helfen, privates Risikokapital anzuziehen. Dazu steuern Deutschland und Frankreich kräftig bei.

Deutschland und Frankreich haben je eine Milliarde Euro für die Förderung von Technologie-Startups zugesagt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte dazu: "Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern werden wir öffentliche Mittel einsetzen, um mehr privates Kapital in diesen Sektor zu bringen." Demnach wollen sich 16 weitere EU-Länder an der Initiative beteiligen, die insgesamt zehn Milliarden Euro für junge Unternehmen in der Wachstumsphase bereitstellen soll.