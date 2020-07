Linkspartei empört : Starbucks gibt Mehrwertsteuersenkung offenbar nicht weiter

Berlin Die Linkspartei hat Starbucks scharf kritisiert, weil sie die Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland mutmaßlich nicht an seine Kunden weitergibt. Das geht aus einer internen E-Mail der Kaffeehauskette verhor.

Dass Starbucks die Senkung zur eigenen Profitmaximierung nutze, sei empörend, erklärte am Samstag die Vorsitzende der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Die Verantwortung dafür träge aber die Bundesregierung. "Anstatt Gelder mit der Gießkanne zu verteilen und so auch die Profite von Steuerprellern wie Amazon und Starbucks zu erhöhen, sollten die, die es brauchen, die kleinen und mittleren Unternehmen, viel stärker unterstützt werden", so die Politikerin. "Starbucks wird am Ende nur eines von vielen Unternehmen sein, das sich jetzt mit Unterstützung der Bundesregierung auf Kosten der Steuerzahler bereichert."