Glyphosat-Krise : Star-Anwalt soll bei Bayer-Klagen schlichten

Leverkusen Kenneth Feinberg wird oft gerufen, wenn Konzerne Opfer entschädigen müssen. Nun hat ein US-Richter den Anwalt als Mediator für Hunderte Glyphosat-Klagen bestellt.

Wenn Konzerne in den USA so richtig im Schlamassel stecken, wenn sie die Gesundheit oder gar das Leben von Bürgern auf dem Gewissen haben, schlägt die Stunde von Kenneth Feinberg. Der 73-Jährige ist Staranwalt aus New York. Und der Staat oder die Konzerne bitten ihn gerne um Hilfe, wenn es gilt, heikle Fälle zu schlichten oder Opfer von Unglücken zu entschädigen. Nun soll Feinberg sich der Klagen von Farmern und Verbrauchern annehmen, die Monsantos glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Der kalifornische Richter Vince Chhabria, bei dem Hunderte der 13.400 Glyphosat-Klagen gebündelt sind, bestellte Feinberg nun zum Mediator.

Karriere Kenneth Feinberg, geb. 1945 in Massachusetts, studierte Jura in New York. Er arbeitete für den demokratischen US-Senator Ted Kennedy. 1993 gründete er seine eigene Kanzlei.

Feinberg wurde schon oft von Justiz oder Politik gerufen. So verwaltete er den Entschädigungsfonds für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September. Bei 900 Hearings war er dabei und verteilte sieben Milliarden Dollar an Opfer und Hinterbliebene. Er selbst war ehrenamtlich tätig. Ebenso übernahm er die Organisation der Entschädigungen nach dem Anschlag beim Boston Marathon 2013. In der Finanzkrise wurde er zum Aufpasser in Unternehmen bestellt, die staatlich gerettet werden mussten. Hier kürzte er die Gehälter von Managern, die nicht von sich aus kürzer traten. Für den Glyphosat-Fall dürften vor allem seine Erfahrungen mit Wirtschaftsskandalen zählen. Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, wo 2010 eine Bohrplattform von BP (Deepwater Horizon) unterging, verwaltete er den Entschädigungsfonds. Und er arbeitete für den Konzern General Motors, der viele Autos wegen defekter Zündschlösser zurückrief, sie wurden mit Todesfällen in Verbindung gebracht. Auch hier hing es um Entschädigungen. In Deutschland ist er nicht unbekannt: 2016 wurde Feinberg gerufen, um den Fonds zu managen, den Volkswagen auflegen musste, um Hunderttausende Dieselfahrer in den USA zu entschädigen.