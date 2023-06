12.000 wütende Stahlarbeiter in Duisburg Wie Habeck die Stahlkocher-Demo drehte

Und Habeck wurde konkret: Es gebe zwar noch keinen rechtsverbindlichen Förderbescheid, aber es sei in den vergangenen Tagen viel geschehen. Am vergangenen Montag habe es ein Schreiben der EU-Kommission an sein Ministerium gegeben, in dem diese die Zustimmung zur Zahlung signalisiere. „Jetzt geht es noch um das Kleingedruckte“, so Habeck.