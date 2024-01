Mit leeren Händen zur Hauptversammlung Stahl-Verkauf von Thyssenkrupp stockt

Miguel Lopez ist seit 1. Juni 2023 Chef von Thyssenkrupp. Die Anleger konnte der Manager bislang nicht überzeugen, obwohl er gerne von der Steigerung der Performance spricht: Die Aktie ist mittlerweile unter sechs Euro gefallen. Gemessen am Kurs vor einem Jahr hat sie ein Fünftel an Wert verloren. Am Freitag kommen die Aktionäre im Ruhr-Congress in Bochum zusammen. Bereits am Montag veröffentlichte der Konzern die Rede von Lopez.