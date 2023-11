Es geht um Dutzende Galeria-Häuser und das Carsch-Haus NRW-Städte besorgt wegen Signa-Insolvenz

Im Imperium von René Benko spitzt sich die Lage zu: Die Handels- und Immobilienholding Signa ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch kündigte sie an, in Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen. Signa machte „externe Faktoren“ wie den Anstieg der Zins- und Baukosten für die Lage verantwortlich und erklärte, die Expansion in den Handel habe nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Für NRW hat die Krise vielfach Folgen: Auf der einen Seite bangen Dutzende Städte um die verbliebenen Galeria-Warenhäuser, auf der anderen Seite sorgt sich Düsseldorf um ein Prestige-Projekt mitten in der Innenstadt.