Verband der Stadtwerke Dezember-Entlastung pünktlich bei Verbrauchern angekommen

Die Entlastung im Dezember betrifft Privathaushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden. Erdgaslieferanten mussten diesen Kunden einen einmaligen Entlastungsbetrag in Höhe des Dezemberabschlags gutschreiben. Mieterinnen und Mieter in Gebäuden mit Zentralheizung sollen die Dezember-Entlastung mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung erhalten. Vermieter haben ein Jahr Zeit, um die Abrechnung zu erstellen und vorzulegen, mussten aber schon in diesem Dezember über die geschätzte Gutschrift informieren.