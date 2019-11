Überhöhte Gehälter und Boni : Staatsanwaltschaft klagt VW-Manager wegen Untreue an

Staatsanwaltschaft klagt VW-Manager wegen Untreue an

VW-Verwaltungshochhaus in Wolfsburg. (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Braunschweig Nickten hohe Manager von Volkswagen unrechtmäßig hohe Bezüge für Betriebsräte ab? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen vier hohe ehemalige und amtierende Manager von Volkswagen erhoben.

Zwei früheren Vorstandsmitgliedern sowie einem ehemaligen und einem aktuell leitenden Manager werde Untreue vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Thema beschäftigt den Konzern und die niedersächsische Justiz seit 2016. Die Staatsanwälte prüfen, ob Arbeitnehmervertretern zu hohe Gehälter genehmigt wurden. „Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, als jeweilige Personalvorstände beziehungsweise Leiter des Personalwesens für die Konzernmarke Volkswagen zwischen Mai 2011 und Mai 2016 mehreren Betriebsratsmitgliedern überhöhte Gehälter und Boni gewährt zu haben“, so die Ermittler. Hierdurch sei dem VW-Konzern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.