E-Mobilität Volkswagen baut riesige Batteriezellfabrik in Kanada

Wolfsburg/St. Thomas · Die im März angekündigte Batteriezellfabrik von Volkswagen in Kanada wird die größte des Konzerns. Die Kapazität werde bis zu 90 Gigawattstunden pro Jahr betragen, erklärte der Dax-Konzern am Freitag zur Besiegelung des Projektes am Standort St. Thomas in der kanadischen Provinz Ontario.

21.04.2023, 18:03 Uhr

Das Logo des Autoherstellers Volkswagen (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Das sei genug für eine Million E-Fahrzeuge. Volkswagen investiere bis zu 4,8 Milliarden Euro. Bis zu 3000 Arbeitsplätze sollen VW zufolge bei der Fertigung von Zellen für Elektroauto-Batterien entstehen, Zehntausende weitere Jobs bei Lieferanten in der Region entstehen. „Das ist ein Gewinn für die Arbeitnehmer, für die Gemeinschaft und für die Wirtschaft“, erklärte Premierminister Justin Trudeau. Kanada steuert über zehn Jahre Subventionen von umgerechnet 8,8 Milliarden Euro bei, wie es in kanadischen Regierungskreisen hieß. Volkswagen wollte sich dazu nicht äußern. Europas größter Autobauer hatte Mitte März den des Werkes in Kanada angekündigt, das ab 2027 mit der Produktion von Einheitszellen beginnen soll. Die Gigafabrik in St. Thomas sei ein Meilenstein des Plans, PowerCo zu einem Global Player im Batteriegeschäft zu machen und den Weg für nachhaltige Mobilität zu ebnen, erklärte VW-Technologievorstand Thomas Schmall. Die Nähe des Standortes zu Toronto und der US-Autometropole Detroit verschaffe dem Unternehmen Zugang zu Forschungseinrichtungen, qualifizierten Arbeitskräften und etablierten Lieferketten. In Europa wollen die Wolfsburger zusammen mit Partnern bis 2030 sechs Zellfabriken mit einer Gesamtleistung von bis zu 240 Gigawattstunden hochziehen, um die Produktion von E-Autos hochzufahren. PowerCO soll bis 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden Euro erwirtschaften. Der VW-Konzern will die Hälfte seines Bedarfs an Batteriezellen selbst decken.

(felt/Reuters)