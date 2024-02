Renditen unter Druck Puma stellt sich auf Gegenwind im ersten Halbjahr ein

Der weltweit drittgrößte Sportartikelkonzern Puma stellt sich in den nächsten Monaten auf Gegenwind ein. Das Handelsumfeld sei herausfordernd, negative Währungseffekte setzen die Renditen weiterhin unter Druck, sagte Vorstandschef Arne Freundt am Dienstag vor der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach. „Unser Umsatzwachstum und die Steigerung von Marktanteilen werden Vorrang vor kurzfristiger Gewinnoptimierung haben“, gab er als Motto für das Jahr 2024 aus. Puma rechne mit einem schwächeren ersten Halbjahr. Auf dem Weg zum angepeilten Umsatzwachstum von etwa fünf Prozent und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 620 bis 700 (2023: 622) Millionen Euro „erwarten wir eine Verbesserung von Quartal zu Quartal“.