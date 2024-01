Spitzentreffen der Ampel Geld gesucht für 50 neue Gaskraftwerke

Die Wirtschaft wartet seit Monaten auf die Kraftwerksstrategie. Nun nennt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erste Details: Er wolle die Unternehmen bei den Investitions- und den Betriebskosten der Anlagen unterstützen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einem Energie-Kongress in Berlin. Die Betriebskosten müssten nur so lange gestützt werden, bis die steigenden Preise für CO 2 -Zertifikate Kohlekraftwerke gleich teuer machen. Zum Thema sollte es am Abend ein Spitzentreffen im Kanzleramt geben. Uneinigkeit gibt es in der Bundesregierung noch über die Frage, mit welchen Kapazitäten kalkuliert werden soll, wie es aus Regierungskreisen heißt. Offen sind auch beihilferechtliche Fragen. Die EU-Kommission könnte eine staatliche Förderung für rein auf Erdgas ausgelegte Kraftwerke blockieren.