Aufregung in Spanien Zara droht Klage wegen Werbespot-Dreh in Kirchen

Das Video zeigt mehrere leicht bekleidete weibliche und männliche Models, die an verschiedenen Orten in der Provinz Malaga posieren. Als Kulisse dienen dabei mehrere katholische Gotteshäuser, darunter auch die Kathedrale von Malaga. In einer Szene ist etwa zu sehen, wie sich eine Frau mit knappem weißen Kleid im Catwalk-Gang auf das Bildnis einer Muttergottes zubewegt. In einer späteren Einstellung verneigt sie sich vor der Figur und küsst dieser die Hand.