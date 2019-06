Auch Eurowings und Germanwings betroffen : UFO-Gewerkschaft lässt über Streiks bei Lufthansa abstimmen

Frankfurt/Main Auf die Lufthansa und ihre Kunden kommen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo von Juli an zu. Auch die Töchter Eurowings und Germanwings könnten von der Arbeitsniederlegung betroffen sein.

Passagiere der Fluggesellschaften Eurowings und Germanwings müssen mitten in der Sommerferienzeit im Juli mit Streiks rechnen. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) will ihre Mitglieder ab der kommenden Woche über Arbeitskampfmaßnahmen abstimmen lassen, wie sie am Donnerstag mitteilte. In einigen Wochen sollen die Gewerkschaftsmitglieder auch über Streiks bei der Mutter Lufthansa entscheiden.