Umweltfreundlichere Kassenzettel : So will der Handel auf die Bonpflicht ab Januar reagieren

So will der Handel auf die Bonpflicht ab Januar reagieren

Ein Kassenbon an der Metzgerei-Theke. Foto: dpa/Jens Kalaene

Hamburg Im Streit um die Bonpflicht bei Einkäufen wollen Deutschlands große Handelsketten negative Folgen der Papierflut durch umweltfreundlicheres Kassenzettel-Papier eindämmen.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kündigte am Montag an, er werde ab dem kommenden Jahr nach und nach „besonders umweltfreundliches Thermopapier“ für seine Kassenbons einführen. Es komme ohne chemische Farbenwickler aus. Der Kontakt mit Lebensmitteln - etwa in der Einkaufstasche - sei deshalb völlig unbedenklich, und es könne auch einfach im Altpapier entsorgt werden. Andere Händler bemühen sich seit einiger Zeit ebenfalls um umweltfreundlichere Bons.