Rückgang beim Fleischkonsum : So viele Millionen Tiere wurden im ersten Halbjahr 2019 geschlachtet

Berlin Diese Zahlen passen in die derzeitige Diskussionen um eine Mehrwertsteuererhöhung für Fleisch. Im ersten halben Jahr 2019 wurden insgesamt 3,9 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Wie viele Tiere dafür sterben mussten.

Die Schlachtbetriebe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2019 deutlich weniger Fleisch produziert als im Vorjahreszeitraum. Die Fleischmenge inklusive Geflügelfleisch sei um 2,6 Prozent auf 3,9 Millionen Tonnen zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 29,4 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet.