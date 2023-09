Gehälter vom Einsteiger bis zum Chef So viel verdienen Henkel-Mitarbeiter

Familien-Aktionäre Die Familie hält nach Unternehmensangaben 61,8 Prozent der Stammaktien. Dies sind rund 160 Millionen Stück. Pro Aktie gab es im vergangenen Jahr 1,85 Euro an Dividende, in Summe also 296 Millionen Euro. Vor zwölf Jahren hatte der Clan rund 170 Mitglieder, dank Nachwuchs dürften es aktuell rund 200 Personen sein. Also erhält jedes Mitglied der Henkel-Familie pro Jahr im Durchschnitt rund 1,5 Millionen Euro an Dividende. Tatsächlich erhalten einige wie der in London lebende Christoph Henkel das Vielfache, andere viel weniger, weil sie nur wenige Aktien besitzen.