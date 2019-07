Die Tricks des Handels : So verleitet Musik in Geschäften die Kunden zum Geldausgeben

So verleitet Musik in Geschäften die Kunden zum Geldausgeben

Lautsprecher sind in einem Supermarkt der Einzelhandelskette Rewe in die Decke eingelassen (Symbol-/Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Ob im Supermarkt, im Möbelhaus oder im Klamottenladen: Hintergrundmusik ist heute eine Selbstverständlichkeit. Aber wie wirkt sich das auf das Verhalten der Kunden aus?

Für die einen ist sie unverzichtbarer Bestandteil einer guten Einkaufsatmosphäre, für die anderen ein akustisches Ärgernis. Doch beide Einschätzungen greifen zu kurz. Denn die Musik in den Läden soll in erster Linie eins: Dafür sorgen, dass Verbraucher mehr Geld ausgeben.

„Mit Musik kann man viel erreichen“, betont Monika Imschloß, Junior-Professorin für Marketing und Handel an der Universität Köln. Studien belegten, dass das Tempo der Musik in den Läden das Einkaufstempo beeinflusse. „Wenn man langsame Musik spielt, bleiben die Leute länger.“ Auch das Einkaufsverhalten selbst könne verändert werden. So habe eine andere Untersuchung gezeigt, dass französische Musik im Hintergrund den Verkauf von französischem Wein angekurbelt habe.