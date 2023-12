Xiaomi Smartphone-Hersteller präsentiert sein erstes Elektroautomodell

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroautomodell vorgestellt. Xiaomi-Chef Lei Jun präsentierte am Donnerstag in Peking die Limousine SU7, die 2025 in den Handel kommen soll. Lei sagte, Ziel von Xiaomi sei, „in 15 bis 20 Jahren harter Arbeit“ einer der fünf größten Automobilhersteller weltweit zu werden.