Fragen und Antworten zum Winterurlaub : „Es wird so leer sein auf den Pisten wie seit Jahren nicht“

Service Düsseldorf Die Corona-Krise bedroht die Skisaison. Reisende sollten mit Herbergen Rücktrittsoptionen aushandeln, so ein Anwalt. Skipässe sollte man besser noch nicht buchen. In Italien und Österreich gibt es bei neuen Lockdowns wohl gute Chancen, Geld zurückzubekommen.

„Das sind ja schon wieder traurige Aussichten“, sagt Ute Dallmeier, Geschäftsführerin des First Reise­büros in Mönchengladbach. Sie selbst hofft auf eine Reise nach Südtirol , doch alles ist ungewiss: „Ich weiß nicht, ob das Hotel wieder öffnet und was die italienische Regierung macht. Und die deutschen Quarantäne-Regeln könnten einem auch die Fahrt verleiden.“

Das bestätigen Angebote. So werben viele Pensionen oder Appartementhäuser in Ischgl mit kostenlosen Absagemöglichkeiten. In Gaschurn (Voralberg) gibt es eine „Corona-Geld-zurück-Garantie“, die bis zehn Tage vor Anreise einen kostenfreien Rücktritt erlaubt, falls das Skigebiet geschlossen wird oder Deutschland eine Reisewarnung ausspricht. Es wird sogar versprochen, dass das Geld in zehn Tagen zurückgezahlt wird. Spanien-Urlauber in Deutschland hatten sich dieses Jahr monatelang mit Tui und Co. herumärgern müssen, bis sie ihre Einzahlungen zurück erhielten.