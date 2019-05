Pflegeprodukte : Lahm-Firma Sixtus schreibt rote Zahlen

Hausham Als Fußballer war Philipp Lahm überaus erfolgreich. Als Unternehmer muss er den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen. Insbesondere seine Pflegeprodukt-Firma Sixtus soll berichten zufolge finanzielle Schwierigkeiten haben.

Auf Anfrage verwies Anwältin Baudisch an Sixtus. Das Unternehmen war bis zum Samstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Seit seinem Karriereende tritt der 113-fache Nationalspieler als Unternehmer in Erscheinung, mit seiner Philipp Lahm Holding ist er unter anderem an Start-ups beteiligt. Er ist seit 2017 alleiniger Gesellschafter von Sixtus und übernahm Anfang 2018 die Mehrheit am traditionsreichen Naturkosthersteller Schneekoppe.