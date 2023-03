Bankenkrise soll verhindert werden HSBC übernimmt britische Tochter der insolventen Silicon Valley Bank

Die Großbank HSBC hat am Montagmorgen die britische Tochter der in die Pleite gerutschten Silicon Valley Bank (SVB) für ein Pfund übernommen und damit erstmal für Erleichterung vor allem bei Startup-Firmen gesorgt. „Diese Übernahme ist für unser Geschäft in Großbritannien strategisch sinnvoll“, erklärte HSBC-Chef Noel Quinn. Die britische Notenbank unterstützte die Übernahme und versicherte den Kunden der britischen SVB-Tochter, dass sie Zugang zu ihren Einlagen und zu den üblichen Bank-Dienstleistungen haben. Das breitere Bankensystem bleibe sicher, gesund und gut kapitalisiert, teilte die Bank of England mit. „Keine weiteren britischen Banken sind direkt materiell von diesen Schritten oder von der Lösung betroffen.“