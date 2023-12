Unternehmen von René Benko Auch Signa Prime meldet Insolvenz an

In der Prime sind bekannte und wertvolle Immobilien in mehreren europäischen Ländern gebündelt. Dazu gehören unter anderem das traditionsreiche Kaufhaus des Westens (KaDeWe) in Berlin, das Oberpollinger in München, das Alsterhaus in Hamburg und das Kostenpflichtiger Inhalt Carsch-Haus in Düsseldorf. Dessen Projektgesellschaft gehört ohnehin mehrheitlich bereits der thailändischen Central-Gruppe, die die Fertigstellung des Umbaus sicherstellen soll. Auf der Signa-Webseite ist der Gesamtwert des Portfolios zwar noch mit 20,4 Milliarden Euro angegeben, doch daran zweifeln Experten zumindest aktuell nach den Korrekturen der vergangenen Monate.