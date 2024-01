Familie Chirathivat als Nachfolger von Benko Signa- und KaDeWe-Pleite – kommen die Retter aus Thailand?

Fakt aber ist: Das Geschäft rechnete sich nicht mehr. Und warum sollte sich daran etwas ändern, wenn nun ein alter, neuer Investor mehr übernimmt? In anderen Worten: Warum sollte es die Central Group sich antun, in ein Geschäft zu investieren, das kränkelt? Wer einmal in Thailand eine Mall betreten hat, kann sich vorstellen, was die Chirathivats im Schilde führen könnten. Denn in jenem Land, wo sie den Markt für Kaufhäuser dominieren, ist Shoppen ein ganz anderes Erlebnis als in westlichen Ländern – und ein Besuch in einer Mall auch viel mehr als nur Shopping.