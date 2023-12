Viele Bereiche Was alles zum Signa-Imperium gehört

Immobilien Das Immobiliengeschäft gliedert sich in vier Teile: Erstens: die Signa Prime Selection mit Luxusimmobilien in Österreich, Italien und Deutschland. Hierzulande liegen 13 Objekte in Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf, wo das Carsch-Haus umgebaut wird, was aber derzeit genauso stockt wie der Elbtower-Bau in Hamburg, wo der Milliardär Klaus-Michael Kühne einspringen könnte. Signa sieht den Wert des Portfolios bei 20 Milliarden Euro; ob das angesichts gefallener Preise noch stimmt, ist fraglich.