Konzern im Krisenmodus Auch Signa Prime droht die Insolvenz

Aber das Handelsgeschäft ist eben die eine Sache und das Eigentum an der jeweiligen Immobilie die andere. Und so fragt sich mancher, was denn mit den Edelhäusern in Deutschland, Österreich und Südtirol passieren würde, sollte tatsächlich auch Signa Prime in ein Insolvenzverfahren müssen. Ein zugegebenermaßen düsteres Szenario: „Man kann meiner Meinung nach derzeit nicht einmal ausschließen, dass bei Signa Prime am Ende mangels Masse gar kein Insolvenzverfahren ablaufen könnte“, so Handelsexperte Heinemann. In dem Falle würde die Gesellschaft also aufgelöst, der Insolvenzverwalter wäre dann ein reiner Liquidator. Verkauft würden die Immobilien dann so oder so. Signa hatte den Wert dieses Portfolios, zu dem beispielsweise auch der Elbtower in Hamburg und das Goldene Quartier in Wien gehören, mal auf mehr als 20 Milliarden Euro taxiert; dass sie jetzt noch so viel Geld wert sind, bezweifeln viele allerdings.