Signa-Gründer Der Druck auf René Benko wächst

Das ist natürlich nur ein Horrorszenario. Aber auch ohne das ist die Sorge bei den Beschäftigten von Signa und den Warenhäusern in Deutschland groß. „Die aktuellen Nachrichten führen zu großer Unruhe und Unsicherheit unter den Beschäftigten“, sagte Silke Zimmer, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, unserer Redaktion. Die Gewerkschaft macht Druck auf die Signa-Eigner: „Die Eigentümer müssen jetzt schnellstmöglich Gewissheit schaffen, damit klar wird, welche Perspektiven die Beschäftigten haben und wie groß die möglichen Auswirkungen drohender Veränderungen auf den stationären Einzelhandel in den betroffenen Innenstädten und deren Erscheinungsbild sind“, so Zimmer: „Uns als Gewerkschaft ärgert, dass es am Ende häufig die Beschäftigten sind, die für Fehler des Managements geradestehen und die Zeche zahlen müssen.“ Die Belegschaft bei Galeria sowie deren Vorläufern Karstadt und Kaufhof hat in der Vergangenheit schon oft große finanzielle Opfer bringen müssen.