Sigmar Gabriel zur Krise von Thyssenkrupp „Das kann die Stahl AG nicht aus eigener Kraft tragen“

Interview · Das Schicksal von Thyssenkrupp Steel soll sich am 9. August entscheiden. Chefkontrolleur Sigmar Gabriel erinnert den Mutterkonzern an seine Verantwortung. Er bereitet die Belegschaft auf Stellenabbau vor. Dabei kommt es auch auf HKM an.

27.07.2024 , 05:00 Uhr

Sigmar Gabriel (SPD) ist Aufsichtsratschef der Stahltochter von Thyssenkrupp. Foto: dpa/Britta Pedersen