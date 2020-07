International erfahren : Siemens-Personalchefin kommt aus Viersen

München Judith Wiese war beim US-Konzern Mars und beim niederländischen Chemiekonzern DSM. Nun geht sie zu Siemens und folgt auf Janina Kugel.

Judith Wiese ist ein Kind des Rheinlands. Geboren im westfälischen Lüdenscheid, kam sie als junge Gymnasiastin mit ihrer Familie nach Viersen. „Ihr flog immer alles zu“, sagt ihre Mutter. Als Schülerin war Wiese mit einem Stipendium in den USA. Nach dem Ökonomie-Studium in Duisburg und Rotterdam arbeitete sie viele Jahre für den Nahrungsmittelkonzern Mars, der in Viersen ein Werk hat. Dort hatte Wiese bereits während der Semesterferien gearbeitet. Die meiste Zeit ihres bisherigen Berufslebens hat sie im Ausland verbracht: Für Mars war sie in Belgien und den Vereinigten Staaten. 2017 wechselte sie zum niederländischen Chemiekonzern DSM nach Limburg, wo sie Personalchefin ist. Judith Wiese ist verheiratet und hat zwei Kinder.