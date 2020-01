Siemens : Neubauer will angebotenen Posten an Wissenschaftler geben

Neubauer will angebotenen Posten an Wissenschaftler geben

Luisa Neubauer, Fridays-for-Future-Aktivistin, am 10. Januar 2020 in Berlin. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer lehnt den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy ab - aber für Siemens-Chef Joe Kaeser hat sie einen anderen Vorschlag.

„Ich werde das Angebot persönlich nicht annehmen können, habe aber Siemens darum gebeten, das Angebot an einen Vertreter oder Vertreterin der Scientists For Future weiterzugeben“, sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn der Firma ernsthaft an Klimaschutz und Fridays For Future gelegen ist, wird sie meine Entscheidung respektieren.“ Bei Scientists for Future sind Wissenschaftler organisiert, die die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future unterstützen.