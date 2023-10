Konzern bittet den Bund um Hilfe Das neue Debakel von Siemens Energy

Siemens Energy rutscht immer tiefer in die Krise. Der Windrad- und Turbinenbauer, der ein großes Werk in Mülheim hat, bittet den Bund um Hilfe: Das Team um Konzernchef Christian Bruch verhandelt laut „Spiegel“ und „Wirtschaftswoche“ mit der Bundesregierung über bis zu 15 Milliarden Euro an Garantien, um sein Neugeschäft absichern zu können. Die Tochter des Traditionskonzerns Siemens möchte Staatshilfe – das ist zweifellos ein Vorgang.