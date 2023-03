Weiterer Irak-Deal Siemens Energy soll drei Kraftwerke im Irak warten

Siemens Energy hatte im Januar mitgeteilt, seine Zusammenarbeit mit dem Irak in den kommenden Jahren weiter ausbauen zu wollen. Eine entsprechende Absichtserklärung hatte Iraks Elektrizitätsminister Siad Ali Fadhil am Rande des Besuchs des neuen irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani bei der Bundesregierung in Berlin unterzeichnet. Demnach soll Siemens Energy mit fossilen und erneuerbaren Energieträgern betriebene Kraftwerke in einer Dimension von rund sechs Gigawatt auf- und ausbauen.