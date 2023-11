Milliardenverlust wegen Windkraft Siemens Energy - Krise noch für Jahre

Am Dienstag hat Siemens Energy die Zusage von Staatshilfen erhalten, am Mittwoch legte der Energietechnik-Konzern eine tiefrote Bilanz vor: 2022/2023 erzielte er einen Verlust von 4,6 Milliarden Euro. Grund sind die massiven Qualitätsprobleme der Windkrafttochter Gamesa im Onshore-Geschäft – und ein Ende ist nicht abzusehen: Dies werde die Profitabilität des Konzerns kurz- bis mittelfristig weiter belasten, erklärte der Konzern, der 4000 Beschäftigte in Mülheim hat.