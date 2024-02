250 Passagiere mussten aussteigen Defekte Getränkeanlage legt ICE nach München lahm

Am Samstagmittag mussten 250 Reisende den ICE von Fürth nach München in einem kleinen Bahnhof verlassen. Was war passiert? Laut unseres Reporters vor Ort war kurz nach 12.30 Uhr im Boardrestaurant eine CO2-Flasche leckgeschlagen. Die chemische Verbindung war daraufhin ausgetreten. Grundsätzlich ist der chemische Stoff für Menschen ungefährlich. Allerdings kann Kohlenstoffdioxid die Sauerstoffaufnahme massiv einschränken. Deshalb kann eine erhöhte CO2-Konzentration in der Atemluft gefährlich werden. Nicht zuletzt können Menschen das Bewußtsein verlieren.