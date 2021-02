Knorr-Bremse- und Lufthansa-Großaktionär : Heinz Hermann Thiele im Alter von 79 Jahren gestorben

München Einer der reichsten Deutschen ist tot. Heinz Hermann Thiele, Mehrheitseigentümer des Lkw- und Bahn-Zulieferers Knorr-Bremse, der erst im vergangenen Jahr auch bei der Lufthansa eingestiegen war, ist am Dienstag überraschend in München gestorben.

Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. "Er hinterlässt ein einzigartiges und außergewöhnliches Lebenswerk." Der Self-Made-Milliardär, der bei Knorr-Bremse 1969 als Patent-Sachbearbeiter begann, hatte seinen Arbeitgeber 1985 in der Krise übernommen und vom Mittelständler zum Weltmarktführer für Lastwagen- und Zug-Bremsen ausgebaut.

Erst im vergangenen Sommer war er nach einer Führungskrise nach vier Jahren als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat von Knorr-Bremse zurückgekehrt. Thiele hatte das Unternehmen bis 2007 im Stile eines Patriarchen geführt und auch danach als Aufsichtsratschef und Ehrenvorsitzender des Gremiums noch großen Einfluss aufs Geschäft genommen. Die Rettung der Lufthansa in der Corona-Krise machte Thiele im Sommer 2020 zur Zitterpartie, weil er sich als Großaktionär bis zum letzten Moment weigerte, die Bedingungen der Teilverstaatlichung zu akzeptieren. Thiele war erst in der Krise auf Schnäppchenjagd bei der Lufthansa eingestiegen. Mit zwölf Prozent der Anteile war er zuletzt nach dem Staat zweitgrößter Aktionär. Am Bahntechnik-Konzern Vossloh hielt Thiele die Mehrheit.