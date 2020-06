Ikonischer Roller : Segway stellt Produktion von E-Zweirad ein

New York Es sollte die Mobilität des Menschen revolutionieren, nun stellt das US-Unternehmen Segway die Produktion des bekannten selbstbalancierenden E-Zweirads ein. In Deutschland war der Roller vor allem bei Stadtführungen beliebt.

Ab dem 15. Juli werde der sogenannte Segway PT nicht mehr hergestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Scooter war besonders bei Touristen während Stadtführungen beliebt, mancherorts auch bei Polizisten. Wer mit dem Gerät fahren wollte, stand auf einer geraden Fläche zwischen zwei Rädern. Um vorwärts zu kommen, muss der Passagier einen bestimmten Winkel in der Körperhaltung einnehmen.

In seinen ersten zehn Jahren habe sich der Segway PT zu einem effektiven Fahrzeug entwickelt, um Personen zu befördern, erklärte Segway-Präsidentin Judy Cai in einer Stellungnahme. 2019 seien damit allerdings weniger als 1,5 Prozent aller Einnahmen gemacht worden. 21 Mitarbeitern der Produktionsstätte in New Hampshire werde gekündigt. Die Entscheidung sei nicht leicht gefällt worden.