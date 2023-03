Angeschlagene Bank Schweizer Bank verhandelt offenbar über Kauf von Credit Suisse

Trotz dieser massiven Unterstützung brach der Kurs der Credit Suisse am Freitag erneut ein. Der Marktwert der Credit Suisse hatte in dieser Woche bereits einen heftigen Rückschlag erlitten, nachdem die Pleite zweier Banken in den USA die Furcht vor Ansteckung befeuerte und es in der Folge zu Kurseinbrüchen vieler Banken in Europa kam.