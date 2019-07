Glyphosat : Schon 18.400 Kläger - der Druck auf Bayer wächst

Die Zahl der Glyphosat-Klagen steigt um weitere 5000. Nun lässt das Agrargeschäft auch noch den Gewinn einbrechen. Fondsmanager sorgen sich wegen der steigenden Risiken.

Glyphosat-Klagen Der Anstieg der Klagen kommt nicht überraschend: Drei Prozesse wurden bisher in erster Instanz geführt, alle drei hat Bayer verloren. Zwar haben die Richter jeweils die von den Geschworenen verhängten Schadenersatzsummen reduziert (und das teilweise deutlich). Doch in der Sache haben sie den Klägern stets recht gegeben, die den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Jede Niederlage bedeutet Aufwind für die US-Anwaltsindustrie, die Millionen in TV-Spots steckt, um neue Kläger gegen Monsanto zu gewinnen. „Der Anstieg der Glyphosat-Fälle auf über 18.000 ist besorgniserregend“, sagt Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment. Damit wächst der Druck auf Bayer, sich auf teure Vergleiche einzulassen. Noch setzt Bayer zwar auf Berufungsverfahren: Man sei überzeugt, gute Argumente zur Verteidigung zu haben, und beabsichtige, sich in allen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen. Doch Bayer macht auch eine erste Tür auf: „Parallel wird sich Bayer konstruktiv in den Mediationsprozess einbringen, der von einem Bundesrichter in Kalifornien angeordnet wurde.“ Richter Vince Chhabria, bei dem Hunderte Klagen gebündelt sind, hat den Star-Mediator Ken Feinberg berufen, der auch die Entschädigung für die Opfer der Öl-Katastrophe (Deepwater Horizon) und der Anschläge vom 11. September organisierte. Auch das dürfte Kläger angezogen haben. Nun hat der Aufsichtsrat ein Ausschuss gebildet, der einen Weg finden soll, um die Klagewelle zu stoppen. Der nächste Prozess startet voraussichtlich am 19. August in St. Louis, hier ist die Zentrale von Monsanto.