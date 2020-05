Zur Corona-Finanzierung : Scholz will höhere Steuer für Reiche

Scholz will höhere Steuer für Reiche

Düsseldorf Angesichts der Milliardenlasten soll der Spitzensteuersatz steigen, fordert der Bundesfinanzminister. Schon 2017 hatte die SPD 45 Prozent gefordert. Die Linkspartei begrüßt das. Ökonomen wie Michael Hüther und Achim Wambach warnen vor Folgen für die Wirtschaft.

Die Bewältigung der Corona-Krise wird den Staat Milliarden kosten. Mit Blick darauf fordert Bundesfinanzminister Olaf Scholz nun, die Steuern für Reiche zu erhöhen. Die Bürger, die „sehr, sehr viel verdienen, sollten einen etwas höheren Beitrag leisten“, sagte der SPD-Politiker dem „Tagesspiegel“. „Das bleibt unser Ziel, und das wird ganz sicher auch in unserem nächsten Wahlprogramm stehen.“ Scholz verwies auf das Wahlprogramm seine Partei von 2017, wonach Spitzensteuersatz und Reichensteuer steigen sollen.

In ihrem Programm hatte die SPD zwar eine Verschiebung der Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz gefordert, zugleich aber auch dessen Anhebung von 42 Prozent auf 45 Prozent. Dieser neue Satz soll ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 76.200 Euro (Ehepaar: 152.400 Euro) fällig werden. Zugleich soll der Reichensteuersatz von 45 auf 48 Prozent steigen. „Wir möchten die Reichensteuer in Höhe von drei Prozent auf den Spitzensteuersatz zukünftig ab einem zu versteuernden Einkommen für Ledige von 250.000 Euro erheben“, hieß es dort. Derzeit wird die Reichensteuer ab 265.327 Euro fällig. Als drittes Element will die SPD die Abgeltungssteuer abschaffen.