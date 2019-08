Plan des Finanzministers : Scholz prüft Verbot von Strafzinsen für Privatkunden

Berlin Auch Kleinsparern könnten in der Niedrigzinsphase Strafzinsen drohen. Kann man die Banken dazu zwingen, darauf zu verzichten?

Geschäftsbanken müssen seit 2014 Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. Derzeit liegt der Strafzins bei 0,4 Prozent. Damit wollen die Währungshüter die Kreditvergabe und so die Wirtschaft im Euroraum ankurbeln. Allein Banken in Deutschland kostet der Negativzins rund 2,3 Milliarden Euro im Jahr. Einzelne Institute geben Strafzinsen bereits an Firmen oder Investoren wie Fonds weiter. Das Gros der Privatkunden ist bislang verschont geblieben.