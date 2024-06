Eine Woche Kreta für 400 Euro Reiseanbieter wetteifern mit Schnäppchen um Ex-FTI-Gäste

Beim Branchenriesen Tui müssen Kunden bei Buchung bis zum 30. Juni keine Anzahlung leisten. Buchen sie für einen Aufschlag den Flex-Tarif, können sie eine Flugpauschalreise bis 15 Tage vor Abreise kostenfrei stornieren. Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert gibt Gas: „Insbesondere in Reisezielen wie Ägypten, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten werden durch die FTI-Insolvenz jetzt kurzfristig die meisten Kontingente frei. Wir stellen nun mit Hoteliers und Airlines daraus neue Reisen zu attraktiven Sonderkonditionen zusammen. Urlauber finden diese Angebote in den nächsten Tagen in den Reisebüros oder auf TUI.com.“