Skandinavische Airline : SAS-Piloten streiken - mehr als 72.000 Passagiere betroffen

Oslo/Kopenhagen Der Betrieb auf den wichtigsten Flughäfen in Skandinavien ist am Freitag erheblich gestört worden. Grund dafür sind streikende Piloten bei der Airline SAS. Fast 700 Flüge sind bereits ausgefallen. Und der Streik ist noch nicht beendet.

Wegen eines Tarifkonfliktes hatten rund 1400 Piloten in Norwegen, Schweden und Dänemark am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Im Laufe des Tages fielen 673 Flüge aus, 72.000 Passagiere waren betroffen, teilte SAS mit.

Auch am Samstag werden die SAS-Maschinen am Boden bleiben, sagte eine Firmensprecherin dem Schwedischen Fernsehen SVT. Wie es am Sonntag aussehe, war zunächst noch unklar. Sollte der Streik das ganze Wochenende andauern, wären mindestens 170.000 Reisende betroffen. SAS-Partner, die rund 30 Prozent aller Flugreisen ausführen, würden aber nicht bestreikt.

Die meisten Passagiere strandeten am Freitag am Flughafen Arlanda in Stockholm, wo mehr als 100 Flüge gecancelt werden mussten. Am Osloer Airport Gardermoen und am Flughafen Kastrup in Kopenhagen gab es meterlange Schlangen vor den Informationsschaltern. Viele Reisende hatten allerdings rechtzeitig umbuchen oder auf andere Airlines ausweichen können, da absehbar war, dass die Tarifparteien keine Einigung erzielen werden.