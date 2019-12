Weiter volles Gehalt : SAP verkürzt für frischgebackene Väter die Arbeitszeit

Der Unternehmenssitz von SAP in Baden-Württemberg (Archiv). Foto: dpa/Uwe Anspach

Walldorf Männer, die beim deutschen Softwareriesen SAP arbeiten und Väter werden, können sich über eine neue Regelung zur Arbeitszeit freuen – und über mehr Zeit für ihre Familie. Allerdings müssen sie dabei ein wichtiges Detail beachten.

Der Softwarekonzern SAP bietet frischgebackenen Vätern unter seinen mehr als 20.000 deutschen Mitarbeitern an, nach der Geburt eines Kindes erst mal weniger zu arbeiten und trotzdem das volle Gehalt zu beziehen. Von Januar an dürften Väter ihre Arbeitszeit in den ersten acht Wochen nach der Geburt eines eigenen Kindes ohne Gehaltseinbußen um 20 Prozent reduzieren, sagte SAP-Personalchef Cawa Younosi der Deutschen Presse-Agentur.