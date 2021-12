„Technischer Fehler“ : Santander-Bank verteilt an Weihnachten irrtümlich 150 Millionen Euro

Santander-Bank verteilt an Weihnachten irrtümlich 150 Millionen Euro

London Die britische Tochterfirma der Santander-Bank hat an Weihnachten irrtümlich umgerechnet 150 Millionen Euro zu viel an ihre Kunden überwiesen. Nun läuft eine großangelegte Rückholaktion. Doch nicht alle Beteiligten verhalten sich kooperativ.

Die Bank bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "The Times". Das Bankhaus will die zuviel gezahlten Beträge nun wieder einsammeln, könnte dabei aber auf Schwierigkeiten stoßen.