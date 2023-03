15 Filialen machen dicht Kahlschlag bei Galeria trifft NRW schwer

Wie das Konzept für die 77 verbleibenden Häuser aussieht, steht noch nicht fest. „Die Chancen am Markt werden dadurch für Galeria nicht größer, weil das Unternehmen ja auch an Einkaufsvolumen und damit an Einkaufsmacht verlieren wird“, sagte ein Insider am Montag. Die Frage ist auch, wie viel der Galeria-Eigentümer Signa mit dem Immobilienunternehmer René Benko investieren will. Er war in der Vergangenheit für mangelndes Engagement scharf kritisiert worden. Zunächst muss am 27. März die Gläubigerversammlung über das Fortführungskonzept des Managements entscheiden.