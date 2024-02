Sanella verliert vor Gericht Klage gegen Mogelpackung erstmals erfolgreich

Statt 500 Gramm füllte das Unternehmen Upfield in ihr Produkt Sanella nur 400 Gramm Streichfett – ohne das für Verbraucherinnen und Verbraucher explizit transparent zu machen. Die Verbraucherzentrale Hamburg klagte dagegen und das Landgericht gab ihnen Recht. Demnach habe Upfield mit der Mengenänderung 2022 seine Kundinnen und Kunden zumindest anfangs in die Irre geführt, so das Landgericht Hamburg. Es ist die erste Klage gegen sogenannte Mogelpackungen, die bislang Erfolg hat.